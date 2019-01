Va molto bene la carriera di Melissa Satta, ingaggi e successo per lei nel mondo del lavoro, peggio la situazione sentimentale, che la vede alle prese con una lunga crisi.

Ecco che questa mattina ha fatto però i complimenti per la nuova avventura di Boateng: “Sempre orgogliosa di te”, ha scritto, mostrando comunque affetto e legame verso il calciatore.

Che tra i due stia ritornando la fiamma? Questo non è dato saperlo, è però tornata alla ribalta una vecchia intervista hot che fece impazzire il web dei tempi che furono.

Ed ecco che, in piena crisi tra i due, un quotidiano rispolvera una vecchia intervista hot dove la ex velina raccontava la sua vita sessuale col calciatore:

Io e Boateng, diceva, lo facciamo “dalle sette alle dieci volte alla settimana a seconda degli impegni di lavoro”.

Le parole in questione, che hanno ricominciato a fare il giro dei social, vengono sparate con cattiveria di fronte alla crisi tra i due.

Ai tempi, Boateng fu addirittura accusato di giocare male, proprio per il sesso eccessivo, e il relativo sforzo fisico che necessitava una vita sessuale così attiva!

Ecco che mentre la Satta parla dolcemente con la vecchia fiamma, i giornalisti più perfidi non perdono l’occasione per ricordare ai Vip, quanto farebbero bene a star zitti in alcune situazioni, specialmente senza sapere dove la vita li porterà.

Per i tifosi di calcio, il pericolo Satta è comunque sventato, Boateng infatti vive ormai in un altro paese e non ci sono rischi per le sue prestazioni calcistiche.

Questa volta se giocherà male non potrà però appellarsi a nessuno, e la colpa sarà solo sua e della sua dedizione.

E mentre in tanti si domandano se ci sia o meno un riavvicinamento tra i due, quelle dieci volte settimanale tornano alla ribalta tra meme e battute sul web.