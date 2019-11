Il vincitore del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, è stato intervistato in modo esclusivo da Mara Venier.

Il musicista ha esordito con un :”Maria è come una mamma”, apertura di intervista che ha fatto il giro dei social, alla quale è seguito un vero e proprio botta e risposta tra i due con una Venier irriverente e divertente che ha messo in difficoltà il personaggio.

“Sei riuscito a coprire il brufolo? – domanda la conduttrice-. Devi trovare il tempo per altro… non fai altro che lavorare“.

Ed ecco che il lirico risponde: “Lo troviamo, lo troviamo”, per poi scoppiare a ridere.

Alberto non ha mancato di esibirsi in una performance artistica.

Ha infatti cantato sulle note di Your song di Elton John, nel corso di una performance in grado di sorprendere il pubblico e di scatenare una standing ovation in studio.

“Mi guardi perché sono grassa, ho aperto la giacca ed ho visto che guardavi! Vedi quanta roba… la giacca non mi si chiude! Tutto preso da Your Song, ma l’occhio…“.

Mara Venier è davvero in vena di provocazioni ed eccola alludere al suo seno, oltre che alle occhiate di Alberto d’Urso.

Poi, il così detto tenore pop, ha parlato del suo talento, scoperto a quanto pare dal padre:

“Mi ha scoperto il mio papà -ha raccontato a Domenica In l’ex allievo di Amici-. Un giorno portò a casa un tenore e io mi misi poi a imitarlo sotto la doccia. Mio papà mi ha sentito e mi ha portato immediatamente da un insegnante di canto“.

Un’intervista fuori dagli schemi quella al tenore, un’esclusiva di Mara Venier che tenta di mantenere il primato sotto il lento avanzare di Barbara Urso che sta ormai monopolizzando gossip e interviste.

Ed ecco che Mara gioca il tutto e per tutto, provocando i suoi ospiti e dando vita a divertenti interviste.