I Maneskin pubblicano il primo album, il ballo della vita, supportato naturalmente da un tour che sta facendo già il tutto esaurito.

Look rock e musica pop per un gruppo nato nel mondo dei social e dei reality che sta facendo impazzire i teen agers non solo in Italia.

Il nuovo disco punta in alto, proponendo anche un pezzo in inglese con il quale la band potrebbe puntare a una notorietà superiore a quella attuale, già di altissimo livello ma legata all’Italia. Ecco qua la tracklist dell’album, prima opera completa del gruppo di giovanissimi nato nel mondo di X Factor.

Torna a Casa L’Altra Dimensione Sh_t Blvd Fear For Nobody Le Parole Lontane Immortale (Ft. Vegas Jones) Lasciami Stare Are You Ready Close to the Top Niente da Dire Morirò Da Re

Una sorta di concept album molto ambizioso, con il quale i Maneskin escono dal guscio Italia e si mettono alla mercé del mondo, con tutti i rischi e pericoli che correranno. La band, si è distinta in particolare per i suoi live, ci sarà quindi un tour di lancio per il disco, qua le date per i concerti nei palazzetti, diventati ormai tappa immancabile degli esordi:

26 ottobre Varese, Varese Dischi – La Feltrinelli

26 ottobre Milano – La Feltrinelli (Piazza Piemonte)

27 ottobre Roma, Discoteca Laziale| Latina – La Feltrinelli

27 ottobre Latina, La Feltrinelli

28 ottobre Napoli, La Feltrinelli (Stazione centrale)

28 ottobre Pontecagnano Faiano (SA), CC Maximall

29 ottobre Bologna, Mondadori Bookstore

29 ottobre Savignano al Rubicone (FC), Mediaworld

30 ottobre Palermo, CC Forum

31 ottobre Belpasso (CT), CC Etnapolis

1 novembre Rieti, Maistrello Musica

1 novembre Trevi (PG), CC Piazza Umbra

2 novembre Marghera (VE), CC Nave de Vero – Mondadori Bookstore

3 novembre Casale Monferrato (AL), CC La Cittadella – Mondadori Megastore

3 novembre Torino, Mondadori Bookstore

4 novembre Stezzano (BG), CC Le Due Torri – Elnòs Shopping Center

4 novembre Roncadelle (BS), Elnòs Shopping

11 novembre Ascoli Piceno, CC Città delle Stelle

12 novembre San Giovanni Teatino (CH), CC Centro d’Abruzzo

15 novembre Reggio Emilia, CC I Petali

16 novembre Piove di Sacco (PD), CC Piazza Grande

25 novembre Reggio Emilia, Mediaworld

26 novembre Arese (MI), CC IL Centro – Mondadori Bookstore

28 novembre Surbo (LE), CC Mongolfiera – Mediaworld

29 novembre Bari, La Feltrinelli

7 novembre Genova, La Feltrinelli

13 novembre Firenze, Caffé Letterario

Seguirà poi un tour di presentazione di “Il ballo della vita”, altra grande sfida per Maneskin che passano per la prima volta dal singolo all’album, vera e propria prova, specialmente per i gruppi nati dai reality show, che finiscono spesso per sbattere contro il muro della musica vera, dove le hit che li hanno caratterizzati, spinte anche dalla trasmissione e dalla macchina del marketing, non bastano da sole a tenere in piedi un’intero disco.

10 novembre – Senigallia (AN), Mamamia

15 novembre – Padova, Gran Teatro Geox

17 novembre – Bologna, Estragon

24 novembre – Milano, Fabrique

30 novembre – Bari, Demodé Club

1 dicembre – Napoli, Casa della musica

6 dicembre – Brescia, Gran Teatro Morato

9 dicembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

12 dicembre – Firenze, Obihall

15 dicembre – Roma, Atlantico Live

L’impianto di tour e presentazioni e imponente, non resta che valutare l’effettiva qualità delle nuove tracce proposte da Maneskin.