Tra le idee più gettonate per Ferragosto vi sono quella di passare l’intera giornata in spiaggia, tanto che per alcune famiglie tale spunto ormai è diventato una vera e propria tradizione. In realtà ci sono anche tante persone che preferiscono optare per gite in mezzo alla natura, ma non solo.

Le idee più gettonate per Ferragosto: le mete degli italiani

Le idee più gettonate per Ferragosto, per passare questa festività, a quanto pare gli italiani stanno scegliendo il mare. Le località marine infatti sembrerebbero essere quelle maggiormente preferite, anche se non mancano poi persone che optano per altri luoghi. Tra questi ultimi ad esempio quelli di montagna o anche collina, nonché le città d’arte. A quanto pare però molti rimangono anche nelle città, dove poi partecipano a eventi sul posto, come concerti o simili. In più vi sono anche tanti gruppi di famiglie che puntano su gite, specialmente quelle che prevedono di realizzare dei tour in mezzo alla natura. Per citare qualche esempio, si possono suggerire picnic in ambienti naturali, ovviamente solo ed esclusivamente dove è consentito. In alternativa poi è anche possibile organizzarsi in modo diverso.

Gli altri spunti

Per passare la festività in questione c’è anche chi preferisce una sorta di alternativa alle città più grandi: i borghi. Questi ultimi infatti, soprattutto in questo periodo, sembrerebbero essere molto gettonati. Gli stessi infatti, oltre a offrire un ricchissimo patrimonio culturale, consentono anche di staccare la spina dal tipico caos delle metropoli. Queste ultime invece a quanto pare sono le mete preferite dai turisti stranieri. Come si è visto, le idee per passare il 15 agosto sono svariate, anche se sembra che la maggior parte degli italiani trascorrerà la giornata di oggi al mare. In più non mancano anche persone che preferiscono rimanere a casa evitando qualsiasi possibile forma di stress e puntando solo sul riposo.