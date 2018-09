Lady Gaga torna al cinema con una pellicola che la vede come protagonista. Un ruolo perfetto per la provocante cantante, ormai icona pop e stravagante personaggio pubblico.

Il film, dal titolo A Star Is Born, è stato presentato in occasione dell 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia lo scorso mese, ed ecco che lo scorso 27 settembre la pellicola è approdata a Londra, presentata dall’artista che sfoggiava per l’occasione un look ottocentesco estremamente particolare.

Assieme a Lady Gaga erano presenti alla premiere Uk anche Bradley Cooper, che nel film interpreta il personaggio Jackson Maine.

I due appaiono inoltre in coppia nel video ufficiale della canzone, colonna sonora di A Star Is Born che vede un testo scritto direttamente dallo stesso Cooper.

Grandissimo successo per il video in questione, che ha già ottenuto milioni di visualizzazioni e sembra non volersi fermare. La pellicola racconta la storia di Jackson Maine che conosce Ally, interpretata da Lady Gaga, finendo per innamorarsi della tormentata artista che ricorda moltissimo in realtà la vera Gaga.

La giovane ha gettato i remi in barca ed è intenzionata ad abbandonare il sogno artistico, è proprio in quel momento che Jackson riesce però a farla diventare famosa. Inizia cos’ la carriera di lei, che vede però lo sgretolarsi del loro rapporto, in una serie di drammatici eventi che porteranno i due in una situazione di totale rottura. Una trama che ricorda vagamente il famosissimo La La Land, che pare però affrontare la tematica del successo e delle relazioni in modo più cupo e particolareggiato del celebre musical della scorsa stagione.

Una buona prova attoriale per Lady Gaga che si apre così definitivamente al mondo del cinema, ambiente che si presta al suo look e ai suoi modi da diva del passato.

A Star is Born arriverà nelle sale italiane l’11 ottobre 2018.