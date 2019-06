Irama comunica ormai quasi esclusivamente attraverso Instagram!

Eccolo quindi a rispondere a una serie di domande dei fan.

Una domanda in particolare fa pensare che Irama sia pronto ad abbandonare il paese e a cercare di far carriera all’estero.

Gli viene chiesto:

“Dove vorresti vivere?”

Ed eccolo che risponde: “A breve probabilmente andrò a vivere a Miami”.

Irama ha quindi intenzione di tentare la strada degli USA, paese all’interno del quale potrebbe provare a inserirsi nel mercato reale della musica, fuori dal teatrino italiano fatto di meteore e di personaggi che lasciano il tempo che trovano.

Alcuni fan sono andati subito in panico preoccupati dall’eventualità di un abbandono definitivo del nostro paese che, negli ultimi tempi non ha dato troppe soddisfazioni al povero Irama.

Il cantante però dovrebbe continuare a far concerti anche in Italia attraverso raduni e incontri instore.

Irama non vorrebbe, almeno da quanto si apprende, trasferirsi in USA in modo definitivo, ma semplicemente fare un’esperienza e tastare il terreno di un paese che potrebbe portarlo anche a un successo notevole.

I fan di Irama possono quindi stare tranquilli.

Dopo un Sanremo deludente e la fine della sua storia d’amore, Irama si prepara a quanto pare a una svolta.

La svolta non sarà però definitiva e, almeno che non ottenga un successo planetario, è molto probabile che lo rivedremo molto presto da queste parti dove può contare su una nutrita schiera di fan.

La musica di Irama non si presta in realtà moltissimo al mercato globale, ma rimane molto ancorata al nostro paese.

Questo non significa che non possa ottenere il successo sperato, magari spinto da qualche casa discografica dell’affollato panorama USA.

La partenza per Miami è decisa, staremo a vedere se Irama sarà in grado di portare a casa un successo o semplicemente una sorta di vacanza e un periodo di riflessione, magari per un prossimo disco.