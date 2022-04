Le idee di Pasqua sono tante e tra queste può esserci quella di puntare su un look apposito.

Idee di Pasqua: ecco alcuni suggerimenti per scegliere il look giusto per questo giorno di festa, rimanendo comodi

Tra le idee di Pasqua divertenti ci può essere anche quella di puntare su un look adeguato e perfetto per stare comodi. Ovviamente la scelta in questione dipende anche dal luogo in cui si andrà. Se per esempio si tratta di stare a casa con altri aprenti, meglio qualcosa di pratico. Se però si va a pranzo fuori, si può optare per un vestiario più elegante. Certamente, molto dipende dall’occasione, ma è anche vero che si possono elencare alcuni colori tipicamente primaverili da seguire. In questo modo, si rispetteranno anche gli attuali trend per quanto riguarda la moda. Tra le tonalità più gettonate, dato che si è in piena primavera, meglio qualcosa di chiaro. L’ideale infatti sarebbe optare per il rosa o il bianco, ma anche per beige e azzurro. Tra l’altro anche le colorazioni tipiche della Pasqua possono andare bene, come il verde, giallo e così via, ma non solo.

Gli altri consigli

Tra gli altri consigli vi è anche quello di puntare sul fatto di vestirsi “a strati”, anche perché il meteo in questo periodo dell’anno è molto vario. Proprio per questo, si potrebbe prima puntare su qualcosa di leggero da indossare e poi anche coprirsi con maglioncini. Certamente, anche la scelta dei vari capi e della loro pesantezza o meno dipende dal luogo in cui si andrà. Se per esempio si svolgerà una gita in montagna, senza dubbio si opterà per qualcosa di caldo da avere addosso. Meglio poi scegliere anche scarpe molto comode e per quanto riguarda le fantasie, bene accette quelle a fiori. Queste ultime infatti ricordano al meglio la primavera e la Pasqua, ma in realtà anche qualcosa a tema va bene. A tal fine si possono indossare orecchini a forma di uova colorate oppure a forma di coniglietto, e così via.