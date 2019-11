Greta Thunberg è riuscita a risvegliare lo spirito ecologico del mondo.

Purtroppo come spesso accade, quella di Greta è stata per molti una moda passeggera sostituita da i nuovi trend del momento.

Per fortuna però, sono in tanti coloro che vogliono il benessere del pianeta e Greta non si tira indietro.

Non ha l’esposizione di qualche settimana fa, ma continua nel suo percorso di sensibilizzazione come leader di un movimento spontaneo che chiede la fine delle emissioni e una maggiore attenzione all’ecologia del pianeta.

Il cambiamento climatico e l’inquinamento sono sotto gli occhi di tutti, Greta fa quello che può per mantenere alta l’attenzione, ed eccola in bici con un altro rappresentante del mondo ecologista, Arnold Schwarzenegger.

“E’ stato fantastico vedere la mia amica ed eroe Greta Thunberg…”, parla così Arnold Schwarzenegger, pubblicando una foto che lo ritrae assieme all’attivista svedese.

Dopo il cameo di Di Caprio, Greta incontra Arnold, da sempre difensore dell’ambiente e fautore di poltitiche di salvaguardia dell’ecosistema.

“Continua ad ispirare”, aggiunge l’ex governatore della California.