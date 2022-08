Il Grande Fratello Vip sta per ripartire e nella nuova edizione potrebbero esserci tante novità. Per ora si sa poco a riguardo, perché sono più le ipotesi che i dettagli certi in merito, ma uno di questi ultimi riguarda una delle opinioniste. Una di loro infatti rimane la stessa dell’edizione precedente e un’altra invece è stata sostituita.

Grande Fratello Vip: ecco che cosa si sa sulla nuova edizione

Una nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per cominciare e a quanto pare vi sono numerosi dettagli che per ora possono considerarsi certi, mentre altri sono ancora dubbi. Circa i primi si può affermare che il reality sarà sempre condotto da Alfonso Signorini, ma a quanto pare vi sarà una nuova opinionista. Sebbene infatti Sonia Bruganelli, che ha ricoperto tale ruolo già nell’edizione precedente, continuerà a esserci, non è lo stesso per Adriana Volpe. Proprio quest’ultima infatti sarà sostituita da Orietta Berti. Oltre a queste anticipazioni però non si sa ancora nulla riguardo i possibili concorrenti. In merito infatti vi sono solo molte ipotesi che circolano sul web, ma si tratta solo di indizi non confermati. Vi sono però anche altri aspetti che possono essere indicati.

Quando inizierà e quanto durerà

La data di inizio sembrerebbe essere quella del 19 settembre 2022 anche se si consiglia sempre di verificare il tutto tramite i canali ufficiali. Circa la durata invece si può affermare che, solo nel caso in cui vi dovesse essere un certo seguito e molto successo, l’edizione potrebbe protrarsi fino a maggio 2023. Nulla di certo però e infatti si dovranno attendere comunicazioni ufficiali. Insomma, per ora si sa davvero poco, anche perché sono pochi i dettagli certi, mentre il resto rimane solo un insieme di ipotesi che non hanno ottenuto conferma. I fan del reality però si sono già rivelati entusiasti per l’annuncio della nuova edizione e in molti non vedono l’ora che il programma inizi.