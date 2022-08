Gli sport più bizzarri al mondo che si possono indicare sono svariati, ma alcuni lasciano davvero di stucco chi ne legge la descrizione. Alcuni vengono giudicati da certe persone come impensabili, eppure si svolgono realmente. Di seguito ne vengono menzionati diversi e tutti originali e anche divertenti, che in genere si svolgono annualmente.

Gli sport più bizzarri al mondo: quali sono quelli più particolari in assoluto

Gli sport più bizzarri al mondo che si possono elencare sono vari, ma ce ne sono alcuni davvero fuori dal comune. Uno di questi ad esempio è quello della corsa con le mogli, che risulta tipico della Finlandia e chi risulterà più veloce avrà un premio particolare: una botte di birra. L’elemento originale è che il peso dei premi sarà equivalente a quello della moglie portata sulle spalle.

Ulteriore attività sportiva davvero strana è quella originaria del Giappone e chiamata “yukigassen”, che non è altro che una battaglia tra due squadre che si tirano le palle di neve. Ogni team è composto da sette membri e ognuno di loro può essere eliminato nel momento in cui riceve un colpo con una palla di neve. Questo però non è tutto, anche perché sono presenti pure altre idee sportive da poter indicare, che possono essere definite uniche.

Regate con zucche giganti e il cinder boarding

Nell’Oregon esiste la regata con le zucche giganti, che possono arrivare a pesare addirittura più di 300 kg e che vengono svuotate per far entrare la persona che guiderà questa particolare imbarcazione. Certamente non è facile “manovrare” una zucca di dimensioni davvero fuori dal comune.

Esiste poi addirittura il “cinder boarding”, ovvero una sorta di snowboard, solo che anziché essere svolto sulla neve viene effettuato su una distesa di ceneri di un vulcano. Come si è visto, vi sono diversi sport molto bizzarri e questi indicati lo sono senza dubbio!