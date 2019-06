La Storia tra Francesca De André e Gennaro è stata una vera e propria barzelletta.

Un rapporto che sembrava crescere tra i due esploso all’istante non appena si sono avvicinate le fasi finali del gioco, tanto da far pensare a qualcosa di premeditato, proprio per entrare nella mente degli spettatori.

Al momento sembra che i due si frequentino, almeno dalle parole di Gennaro.

Ecco che però che Gennaro torna a parlare della questione, per prima cosa criticando Vladimir Luxuria che si era espressa sulla vicenda:

“Vladimir non ha fatto neanche una settimana con noi ma cinque giorni perché due giorni della settimana una volta è uscita per andare a votare e una per un suo lavoro. Lei ha vissuto cinque giorni con noi e in questi cinque giorni lei amava tantissimo me e Francesca ma tantissimo, tanto è vero che era l’unica che affermava sempre che tra noi ci fosse qualcosa e noi smentivamo continuamente”

“Vladimir è stata pochissimo con noi, non è che è ha vissuto tutta sta Casa che può raccontare chissà che. Non l’ho vista cattiva ma incoerente. Io sono stato l’unico a dire che sono sempre stato interessato. Riguardo questo mi dispiace riprendere il fatto del letto che è una cosa tristissima però, come tu ben sai, il letto era il mio e Francesca non dormiva nel letto con me in quella settimana ma nel letto dove stava Kikò. Io a differenza di tanti altri ragazzi a diciotto anni ho fatto il militare e quindi sono anche abituato a farmi il letto però oltre questo posso anche dirti che c’è anche la parità dei sessi dobbiamo andare a vedere chi fa il letto tra l’uomo e la donna? Ma penso sia una cosa tristissima anche perché io ho due mani, ho due braccia e il letto me lo faccio come piace a me.In Casa tra me e lei quella che mi cucinava, mi preparava le tisane, voleva sempre passarmi le creme, voleva sempre prendersi cura di me sotto tutti i punti di vista era lei anche perché io sono molto svogliato e sono anche molto pigro”.

Poi arriva lo scoop, Gennaro afferma infatti di aver fatto l’amore con Francesca De André all’interno della casa.

“Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene. L’ansia mia non era tanto delle telecamere perché tu lì dentro le telecamere te le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Tra i due quello più disinvolto ero io ma molto di più”.

Poi arriva la replica contro la definizione di zerbino.

A quanto pare Gennaro vuole provarci ancora!