Tentatore a Temptation Island, Giulio Raselli ha conquistato Sabrina Martinengo.

Roselli ha di recente pubblicato una foto su Instagram dove lo vediamo appena uscito di piscina.

La foto ha scatenato una serie di commenti, molti dei quali positivi.

Ed ecco però che inaspettato, è arrivato un commento davvero duro che ha colpito l’ex Uomini e Donne e ex tentatore di Temptation Island:

“Lui ha leccato da quando è entrato in studio. Di Giulia non gli è mai interessato nulla, lui puntava ad altro. Ed infatti qualcosina ha fatto. Ammaliare Ridge in TI… Ti basta?”.

Poi arrivano una serie di commenti molto pesanti che lasciano perplessi molti utenti.

Alla fine Roselli, dopo una serie di commenti ai limiti dell’insulto risponde:

“Sei un prototipo da studiare. Hai poco cervello e fai di tutto per non nasconderlo. Complimenti, un abbraccio. E non dire più ca…ate”.

La lite però non si ferma e Roselli continua un botta e risposta con un hater che, forse, si sta semplicemente prendendo gioco di lui portandolo a reazioni di questo genere.

Roselli è un altro dei personaggi emersi da Temptation Island, edizione discussa con un iniziare successo e una chiusura un po’ triste.

Nel particolare, sono in molti a chiedersi se il format stesso non sia forse eccessivo e quali siano i limiti dei reality.

Di sicuro però, Roselli ha guadagnato moltissimo a vestire i panni di tentatore, tanto che, nel bene e nel male, i suoi profili social sono diventati attivissimi tra commenti e discussioni di ogni genere come quella di cui abbiamo riportato alcuni estratti.

Nella logica di Instagram infatti, anche gli insulti potrebbero portare denaro e accrescere il bacino di utenti che Roselli potrà usare per promuovere prodotti in modo più o meno velato e, in generale “influenzare” le loro scelte e il loro modo di vedere le cose.