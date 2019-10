Giordana Angi è nata ad Amici ma è stata in grado di proseguire la sua carriera musicale in modo autonomo, allontanandosi dalle dinamiche del talent/reality.

«Mi rendo conto che la mia vita è una bella vita ma ci sono stati momenti duri e difficili».

Giordana fatto un lungo percorso e adesso arriva a sognare Sanremo.

A quanto pare le piacerebbe scrivere una canzone per il Festival.

«Continuerò a scrivere per sempre, a meno che mi accorga di non avere più nulla da dire», spiega parlando lentamente, soppesando le parole come se le scrivesse e sorridendo raramente.

Si parla poi del suo disco

«Sì certo che c’è: è l’innamoramento, anzi l’importanza del rapporto a due. In ogni brano si specchia la voglia di vivere attraverso il sentimento».

Poi del brano “sempre pronti a giudicare” che sembra riferirsi a un evento preciso.

«È un brano che ho fatto mio e parla di chi spesso non conosce la realtà ma la giudica. Magari vede un amore diverso e si mette a giudicare. Se nel 2019 mi fanno ancora la domanda sull’omosessualità, vuol dire che c’è un problema. E con questo brano vorrei scuotere un po’ la coscienza di chi mi ascolta».

Giordana è molto amata dal pubblico, ma anche da altri artisti, alcuni dei quali di livello internazionale come Tiziano Ferro.

«È sempre stato carino con me ed è un onore potergli fare ascoltare la mia musica. Nel suo nuovo disco ci saranno quattro brani scritti da me».

Ben quattro brani scritti da Giordana nel disco di un colosso come Tiziano Ferro sono davvero un grande successo.

«No in realtà anche Laura Pausini, quando è venuta ad Amici, mi ha ha chiesto di scrivere qualcosa. Naturalmente l’ho fatto e, se nel suo prossimo disco vedrete anche la mia firma, vorrà dire che il brano le è piaciuto».

Il sogno di Sanremo però potrebbe diventare reale, ecco come:

«Certo, ci ho pensato. Per me Sanremo è un palco importantissimo, una vetrina autentica. È il Festival più prestigioso nel mondo della musica e come si fa a dire di non pensarci?».