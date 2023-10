I giochi e attività divertenti da fare ad Halloween in casa con i bambini possono essere tantissimi. Se si ha casa grande, è possibile anche giocare a nascondino, fingendo di essere un mostro e magari poi andando a cercare chi si è nascosto. Lo stesso tipo di gioco potrà essere svolto nel proprio giardino, ma in realtà si può puntare anche sulla realizzazione di tante decorazioni fai da te, grazie alle quali i piccoli possono divertirsi.

Giochi e attività divertenti da fare ad Halloween in casa con i bambini: ecco quali possono essere

Tra i giochi e attività divertenti da fare ad Halloween in casa con i bambini vi sono le decorazioni da poter realizzare utilizzando semplicemente carta e cartoncini, ma anche pennarelli, matite colorate o acquerelli, colori a tempera. In particolare poi, se possibile, si può anche utilizzare il DAS. Con questo infatti i piccoli potranno divertirsi a realizzare tante forme particolari, come per esempio maschere, pipistrelli finti, cappellini da strega, ma anche tanto altro. In effetti è possibile pure fare in modo di mettere in pratica anche ulteriori giochi.

Altre attività divertenti

Può essere divertente anche leggere ai piccoli delle storie spaventose oppure richiedere a loro di fare le letture. Tra l’altro poi è possibile anche mimare alcune azioni o scene che si sono lette, o magari improvvisare una sorta di recita in casa, ma non solo. Un altro gioco che può essere divertente per piccoli e grandi può essere anche il fatto di realizzare costumi a tema. Questi si possono realizzare anche semplicemente formando un cappellino da strega con uno o più fogli di carta, ma anche utilizzando lenzuola che magari non si usano più. In alternativa poi tanti bimbi si divertono anche semplicemente guardando film e cartoni animati adatti a loro e che siano a tema Halloween, appunto. Come si è visto, le attività divertenti da poter svolgere con loro sono varie.