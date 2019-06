A quanto pare è stato il post-Grande Fratello a portare la coppia alla crisi.

Si parla addirittura di un possibile tradimento, una notte fuori casa di Francesco Monte, proprio dopo una serata in discoteca…

Il crollo è avvenuto la scorsa settimana Milano, quando Monte, che dopo il Gf Vip ha sempre dormito a casa di Giulia, questa volta scelto di separarsi dalla fidanzata. C’è chi dice che il ragazzo fosse in discoteca e non da solo: di certo, se fosse vero, non era con Giulia. E nonostante i due abbiano postato sui social una tenere immagine mentre si mostravano con una maschera colorata in faccia e commenti divertiti (ma senza accenni d’amore) la crisi, la rottura, l’addio erano già in atto. Quella foto, dall’apparenza tenera, era frutto di un accordo economico con uno sponsor. E in futuro ce ne saranno ancora perché, una volta sottoscritto un contratto a lungo termine come “influencer e ambassador” con marchi di creme, bevande, vestiti e chi più ne ha più ne metta, la coppia dovrà rispettare gli accordi. Dunque Francesco e Giulia uniti nel lavoro ma separati nella vita. In questi giorni Giulia è in lacrime e inconsolabile. […] Alcuni affermano che Monte, in realtà, ancora oggi non ha cancellato dal suo cuore i fantasmi di un passato che non va via. Il passato legato alla donna che doveva sposare nella sua Puglia, il passato con Cecilia Rodriguez. Chissà. Certo è che Francesco, ambizioso, ha sempre in testa quella voglia matta di affermarsi nel lavoro. Ha sostenuto un provino per Tale quale show, il programma di Carlo Conti, e sta studiando pianoforte e canto tra una serata in discoteca e un evento e all’altro accerchiato dalle fan, tantissime. Ma manca quella che, più di tutte, faceva il tifo con il cuore per il tormentato ragazzo di Taranto. Manca Giulia.