Il fenomeno Fortnite non conosce vacanze nè limiti, ed ecco che, dopo le follie del lancio del razzo e le prime crepe formate nel cielo, dopo l’invasione dimensionale e la sparizione degli oggetti ritrovati nel mondo reale, arriva una strana novità: la spaccatura portatile.

Epic Games non sta mai con le mani in mano e aggiorna Fortnite alla sua versione 5.30, correggendo numerosi bug e migliorando l’esperienza di gioco, senza però dimenticare mai di inserire qualcosa di nuovo.

Ecco quindi la fenditura portatile dedicata alla battaglia reale, il nuovo gadget permette di creare una fenditura a piacimento in grado di permettere una fuga improvvisa e totale dalle situazioni più calde. Sia per noi che per i nostri alleati. Attenzione però perché anche il nemico può attraversa il portale e seguirci fino alla nuova destinazione.

Ed ecco arrivare anche la nuova modalità MAT, una modalità a tempo che ci permette di collezionare punti e vittorie reali. L’idea di base è molto semplice e interessante, la modalità prevede un tempo limite che, una votla scaduto vedrà incoronare vincitore chi ha totalizzato più punti degli altri.

In questo caso i cerchi tempesta sono più grandi e le tempeste di restringono più lentamente, offrendo così la possibilità di esplorare meglio la mappa e trovare bottini vari.

A fine partita però la tempesta si fa più furiosa, ed ecco che la corsa alla sopravvivenza torna a far da padrona nella modalità.

Una serie di novità interessanti che mostrano il costante progredire di questo gioco che, anziché adagiarsi sul suo successo, tenta di crescere e svilupparsi ogni giorno proponendo una vera esperienza in divenire caratterizzata da cambiamenti e aggiornamenti continui e da uno stile di gioco basato sulle stagioni, tanto che una volta passato un evento, questo non si ripeterà più. Basti pensare a quanto la mappa sia cambiata nel corso degli ultimi mesi!