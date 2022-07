Fedez stava facendo una diretta Instagram quando improvvisamente il suo video è diventato virale. Lo stesso infatti è stato condiviso e commentato da numerose persone e il merito è della piccola Vittoria, sua figlia.

Fedez e il video virale grazie alla figlia Vittoria

Fedez era in diretta Instagram, quando sua figlia Vittoria ha reso il suo video virale. Chiara Ferragni intanto si trova a Saint Tropez e il marito si sta dedicando alla famiglia. Proprio negli ultimi giorni infatti il cantante ha tentato di far dire alla piccola la parola “papà”, ma con scarso successo.

Ogni volta che infatti lo stesso tentava di farle pronunciare il termine, tuttavia riceveva in cambia solo un “Mamma”. Mentre però il genitore stava realizzando un filmato davanti a migliaia di seguaci, ecco che la bambina improvvisamente lo ha accontentato. Se inizialmente la stessa ha sillabato solo “Pa”, poi con maggiore sicurezza ha anche detto in modo più chiaro “papà”.

La reazione

I follower sono letteralmente impazziti di gioia e ovviamente anche il marito di Chiara Ferragni non è riuscito a contenere la felicità. Sul web infatti sono apparsi tantissimi commenti relativi a questa scena simpatica ed emozionante. In tanti si sono anche congratulati con il cantante. Sono tantissime, come si sa, le persone che seguono la coppia e la loro famiglia sui social.

I due infatti appaiono, nonostante il loro successo, come due semplici genitori che badano ai loro figli, con affetto e con dolcezza. Proprio per questo e anche per il modo di porsi dei Ferragnez, sempre umili, sono molto apprezzati dal pubblico. In più i due a quanto pare non sono mai al centro di scandali o pettegolezzi pesanti, altra cosa che giova molto alla loro immagine. Ora però è solo merito della piccola Vittoria, se il video di suo papà è diventato ancora più virale del previsto!