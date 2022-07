Estate 2022 equivale al viaggio all’estero, dato che a quanto pare sempre più persone optano per tale scelta. In molti già sono partiti e persino tornati, mentre altri ancora devono godersi le ferie. In ogni caso, quasi nessuno sembra voler rimanere nello Stato in cui risiede, a causa del bisogno di evasione lasciato dalla pandemia.

Estate 2022: quali sono le destinazioni più gettonate

Estate 2022 è sinonimo di vacanze all’estero, anche perché a quanto pare quest’anno sono davvero numerose le persone che hanno scelto destinazioni lontane come mete. Tra queste ultime non si può non citare la Francia, in particolare Parigi, ma anche Londra, la Croazia, la Danimarca, l’Islanda e non solo. Molte famiglie hanno optato anche per la Grecia e per gli Stati Uniti d’America. In particolare, New York sembra essere una meta molto gettonata. Si sommano all’elenco anche altri Stati, come per esempio l’Egitto. Molte famiglie, gruppi di amici e coppie puntano anche sui luoghi spagnoli, specialmente quelli marini.

Si può affermare che infatti i viaggiatori preferiscano località di mare, abbastanza lontane da quella in cui vivono. Tale forma di viaggio si potrebbe spiegare con il bisogno di evasione che la pandemia ha scatenato. Per questo, in molti scelgono posti che non hanno mai visto, proprio per staccare la spina e svagarsi il più possibile.

Le altre mete

Tra le altre destinazioni vi sono anche quelle montane e non mancano numerosi turisti che arrivano in Italia. Quei pochi italiani che rimangono nella penisola, visitano le regioni famose per il turismo, come ad esempio la Puglia e la Sicilia. Altri invece preferiscono optare per luoghi più tranquilli, come i borghi, piccoli ma silenziosi e ricchi di arte, cultura e storia. Come si è visto, sono diversi i posti che i turisti desiderano visitare per questo periodo estivo. Tanti italiani scelgono l’estero, mentre al contrario, tanti stranieri optano per la penisola italiana.