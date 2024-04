Quando si parla di empatia, si fa riferimento a una vera e propria ricchezza, anche perché molti esperti la considerano come una capacità che fa parte dell’intelligenza emotiva. Con questa espressione si indica l’abilità di sfruttare al meglio le proprie sensazioni per affrontare le sfide di tutti i giorni, ma anche per soddisfare i propri obiettivi. Oltre a questo poi va detto che nell’intelligenza emotiva rientra anche la capacità di riuscire a capire gli altri e i loro comportamenti, cercando di mettersi nei loro panni. È proprio questo che è indicato dal termine “empatia”, ovvero il fatto di cercare di capire le sensazioni e i comportamenti altrui senza giudicare, senza pregiudizi.

Empatia: come mai è considerata una vera e propria forma di ricchezza

Si parla di empatia quando si cerca di capire gli altrui mettendosi nei loro panni e si evita di giudicarli, di pensare a loro con dei pregiudizi, ma non solo. Capire gli altri significa cercare di comprendere che magari, dietro alle apparenze, ci sono anche sofferenze, traumi e che ognuno ha il suo percorso, le sue battaglie e soprattutto meritano tutti di essere trattati senza pregiudizi. Questa capacità, questa forma di comprensione è di fondamentale importanza, proprio perché consente anche di creare rapporti personali autentici e allo stesso tempo permette alla persona empatica di comprendere le persone, i loro comportamenti.

Altre considerazioni

Come si diceva, l’empatia fa parte dell’intelligenza emotiva e questa è molto importante, anche perché si tratta di una capacità che consente di vincere delle sfide personali, ma anche di raggiungere i propri obiettivi. Tra l’altro non è considerata anche la forma d’intelligenza principale, quella dal valore più elevato, una vera e propria ricchezza. È di fondamentale importanza il fatto di avere questo modo di comprendere gli altri ed è anche importantissimo imparare a svilupparlo, proprio perché tutti dovrebbero averlo, almeno in parte. Tra l’altro è di fondamentale importanza pure per imparare a capire che non si devono avere pregiudizi verso gli altri.