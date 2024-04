Esistono diversi tipi di intelligenza e quella che tantissimi esperti considerano come la più importante in assoluto, o comunque che ritengono fondamentale, per la sua ricchezza e il suo valore, è quella dell’empatia, che in realtà viene chiamata anche “intelligenza emotiva” e che viene intesa come quella capacità di capire se stessi, ma soprattutto anche gli altri, le loro sensazioni, i motivi che possono nascondersi dietro ad alcuni atteggiamenti, nonché il sapersi mettere nei panni degli altri. Ecco che tutto questo viene considerato proprio come una vera forma di intelligenza. Quest’ultima, tra l’altro, non si può racchiudere esclusivamente nella definizione data, anche perché l’intelligenza emotiva è molto, ma molto di più.

Intelligenza: ne esistono diversi tipi ed ecco qual è la più importante secondo molti esperti

Quando si fa riferimento all’intelligenza emotiva, si fa riferimento sia all’empatia, ma anche al fatto di saper sfruttare al meglio le proprie sensazioni ed emozioni per saper affrontare le sfide quotidiane e non solo. Ci sono anche tante sfaccettature che riguardano la forma d’intelligenza in questione. Prima di tutto va detto che si tratta di una capacità che consente anche di imparare a sapersi mettere pure nei panni degli altri, evitando così anche discussioni e conflitti inutili. Questo comunque non è tutto, anche perché va evidenziato come la forma d’intelligenza in questione sia proprio considerata una vera ricchezza.

Una ricchezza

È un valore importantissimo quello dell’intelligenza emotiva, anche perché comunque si tratta di una capacità che non tutti hanno e che è fondamentale, proprio perché consente sia di capire meglio gli altri, ma anche di imparare a gestirsi nella vita quotidiana. Saper comprendere anche come mai gli altri si comportano in un certo modo, non per forza arrivando a intuirne i motivi, ma semplicemente ipotizzando che dietro ogni persona possono esserci ferite, traumi e tanto che non viene detto e che viene celato, ecco che anche questo è importantissimo nella vita di tutti i giorni e riguarda proprio l’intelligenza emotiva.