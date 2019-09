Emma Marrone ha da poco dichiarato di dover prendere una pausa a causa di problemi di salute.

Ed ecco che arrivano le reazioni dal pubblico e dal mondo dello spettacolo, oltre che dalle persone che ha avuto vicine nella vita come Marco Bocci che le scrive parole molto toccanti.

Stefano De Martino rimane invece in silenzio.

Emma ha rilasciato la dichiarazione su Instagram, lasciando presagire qualcosa di brutto accaduto negli ultimi esami.

Emma ha combattuto in precedenza con un cancro, cosa che potrebbe essere legata ai suoi problemi attuali.

I commenti sono stati tantissimi, colleghi e amici hanno scritto messaggi di supporto e di amore.

Non mancano i fan preoccupati e pronti a supportare Emma anche in questo momento difficile.

“Sono sicuro che andrà tutto bene – ha scritto Marco Bocci -. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche ca***ta”.

Parole di supporto anche da Laura Chiatti che scrive:

“Amica testa dritta e petto in fuori”.

Rimane in silenzio Stefano De Martino, che preferisce forse parlare in privato senza usare i social per una cosa delicata come questa.

Solo pochi giorni fa Emma ha annunciato una pausa, scusandosi per l’impossibilità di presentarsi al concerto a Malta.

L’annuncio di Emma ha fatto il giro del web, colpendo i fan come un fulmine a ciel sereno.

La speranza è che Emma possa tornare presto sul palco e che tutto si risolva una volta per tutte.

Un suo testo sembra perfetto per il momento, a ricordare la grinta e la forza di Emma Marrone.

No, questo no, non è l’inferno

Ma non comprendo

Com’è possibile pensare

Che sia più facile morire

No, non lo pretendo

Ma ho ancora il sogno

Che tu mi ascolti e non rimangano parole

Non rimangono parole