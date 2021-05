La domotica 2021 presenta numerose novità per le abitazioni e prima di indicarle, è bene anche descrivere questa particolare disciplina. Questa si occupa di realizzare impianti automatici e dotati di un altissimo livello tecnologico, tramite cui è possibile controllare a distanza, e magari comodamente seduti sul proprio divano, l’accensione o lo spegnimento di luci o la loro intensità, di allarmi, di riscaldamenti, ma anche l’apertura o chiusura di porte e finestre. Le novità 2021 in questo settore però sono diverse e riguardano soprattutto la sicurezza e anche il discorso Covid.

Domotica 2021: le maggiori novità per le abitazioni

La domotica 2021 stupisce per il settore della casa, in quanto pensa a sistemi in grado di sanificare ogni stanza e qualsiasi angolo dell’abitazione, in modo automatico. Questa infatti è una novità importante riguardante il settore, anche perché permetterà di purificare l’aria da eventuali germi presenti in essa.

In questo modo, il livello di sicurezza degli inquilini della casa sarà molto alto e si eviteranno anche eventuali contagi, tra i membri della famiglia.Tra l’altro, un ulteriore aspetto positivo di questa novità riguarda la possibilità di evitare lo stress derivante dal dover disinfettare ogni superficie, quando si torna da fuori o se nella casa è presente una persona che ha contratto il Covid.

Tutto infatti si svolgerà in modo automatico. Non terminano qui però le novità domotiche per le abitazioni.

Le altre novità

Un’altra novità è che alcuni studiosi hanno realizzato lampade che effettuano chiamate di emergenza. Queste possono essere molto utili soprattutto per le persone di una certa età, che vivono da sole. In più ci sono persino elettrodomestici che separano gli oggetti di materiali diversi, li comprimono e poi li smistano nel cestino giusto, per facilitare il processo di riciclo. Come si è visto, le novità del settore sono tante e si stanno rivolgendo sempre di più al rispetto dell’ambiente, ma anche alla sicurezza delle persone.