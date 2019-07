“Sì, l’autore originale de ‘La Sirenetta’ era danese. Ariel… è una sirena. Vive in un regno sottomarino in acque internazionali e può persino nuotare ovunque le pare (anche se questo spesso sconvolge il Re Tritone, che è assolutamente un fico). Ma per rimanere sull’argomento, diciamo che Ariel è danese.

Le sirene danesi possono essere nere perché il popolo danese può essere nero. Ariel può sgattaiolare in superficie in qualunque momento in compagnia dell’amico gabbiano Scuttle e del granchio *ehm* giamaicano Sebastian (scusa, Flounder). I neri danesi, e così i mer-folk, possono *geneticamente* (!!!) avere i capelli rossi.

Ma, spoiler alert, riportare sulla cresta dell’onda il personaggio di Ariel è un’opera di finzione. E, se dopo tutto quello che è stato detto e fatto, non riesci ancora ad accettare l’idea che scegliere l’incredibile, sensazionale, talentuosa e bellissima Halle Bailey non sia altro che il risultato di casting ISPIRATO perchè “non è come quella del cartone”, oh mio caro, ho una notizia per te… su di te”.