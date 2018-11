La risposta è arrivata pronta proprio dallo stesso virologo che commenta: «Doveva succedere, ed è successo. Alla fine gli attacchi contro di me arrivano anche dal Partito Democratico (al quale secondo la vulgata dovrei essere contiguo)».

«Questo mi conferma che ho fatto la scelta giusta a non candidarmi, perché una posizione indipendente mi consente di essere libero da tutti i partiti e di potere servire solo la verità dei libri che ho studiato. Da me, almeno fino a quando non mi sarò stancato (momento non lontano), ascolterete solo e solamente la voce della scienza e della medicina. Quella medicina che sbaglia, che è imperfetta perché fatta da uomini ma che alla fine ci salva non di rado la vita».

Un altro putiferio quindi sul già caotico mondo Pd che sembra davvero faticare a riprendersi dalla batosta elettorale e, soprattutto a ritrovare una identità. Il tentativo è apparso quello di andare a pescare a destra e a manca nell’elettorato avversario. Un risultato che appare piuttosto infelice, e che ha dato vita all’ennesima polemica web, riportando addirittura in auge l’eterno scontro tipico della rete e dei social tra no vax e pro vax.