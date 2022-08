Damiano Carrara sposa Chiara Maggenti, o meglio lo ha già fatto il 9 luglio 2022 e alcuni fan sono curiosi di scoprire più dettagli sulla vita di lei. La stessa infatti è sempre rimasta riservata e questo ha aumentato la curiosità di alcuni follower della coppia. A quanto pare lavora insieme a Damiano, o meglio come General Manager della sua prima pasticceria, ma non solo. Su di lei infatti si possono anche indicare altre info.

Damiano Carrara sposa Chiara Maggenti: chi è lei esattamente

Damiano Carrara ha sposato Chiara Maggenti il 9 luglio 2022 e lei è una ragazza di Lucca che attualmente lavora come General Manager della prima pasticceria del suo sposo. Quest’ultima è quella che fu aperta proprio a Lucca. Si sa molto poco in realtà sulla moglie dello chef, dato che a quanto pare lei sarebbe una persona molto riservata. Fino a poco tempo fa infatti non comparivano nemmeno tag relativi al suo nominativo sulle foto che ritraevano lei e Damiano. Oggi invece i due hanno anche deciso di mandare in onda proprio delle puntate che mostrano lo svolgimento delle loro nozze. Oltre a queste info se ne possono anche indicare altre, anche se tanti dettagli sono sconosciuti. Sebbene la stessa Maggenti infatti abbia un numero elevato di seguaci sui social, tuttavia non si sa molto di lei.

Gli altri dettagli

Ha un cagnolino che si chiama Paco e a cui è davvero legatissima, tanto che infatti l’amico a quattro zampe compare in numerose foto. Tra l’altro sembrerebbe che il lavoro oggi svolto dalla Maggenti sia anche la realizzazione di un suo sogno nel cassetto. In più la stessa a quanto pare adora cucinare, quindi condivide con il suo attuale sposo questa sua stessa passione. Per adesso intanto continua a occuparsi degli affari della prima pasticceria a Lucca di Damiano, come accennato.