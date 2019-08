Cristel Carrisi diventa mamma, l’annuncio arriva direttamente da Romina Power:

“Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita”, scrive Romina, pubblicando una foto della mano del bambino che stringe le dita di Cristel, figlia di Romina e Al Bano.

Una grande gioia per la coppia di nonni che, dopo la nascita di Kai, tornano ancora una volta a seguire il proseguo della famiglia e la nascita dei nipotini.

“Io e mio marito Davor sognamo una famiglia molto numerosa”, diceva mesi fa Cristel, “E non ci fermermo qui”.

“I miei genitori sono felicissimi”, commentava poi parlando di Al Bano e Romina, “hanno sempre detto che volevano tanti nipotini”.

A quanto pare, Cristel è pronta ad accontentarli.

Il nuovo nato della famiglia Carrisi arriva a Davor con il quale, Cristel ha da tempo una sotria d’amore.

Cristel e Davor, imprenditore di origine croata, sono sposati dal 3 settembre del 2016.

I due hanno avuto una figlia dopo due anni di matrimonio, Kai, che ha già reso felicissimo i due famosi nonni.

“Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima, invece”, diceva Al Bano in occasione della nascita di Kai.

“Brava Cristel che lo ha fatto!”.

Tra le famiglie più note d’Italia, Al Bano e Romina sono stati protagonisti di una grande storia d’amore e di una lunga rottura che li ha visti fronteggiarsi per tantissimo tempo.

Oggi, i due sembrano aver seppellito l’ascia di guerra.

Vuoi per l’età, vuoi per il tempo passato, Al Bano e Romina sono due nonni straordinari che riescono a spendere del tempo con i nipoti senza che emergano i problemi vissuti nel passato.

Di recente Al Bano e Romina erano tornati alle cronache per la questione della Russia.

I due sono infatti considerati cittadini non graditi e pericolosi in Ucraina per i presunti legami con il governo di Putin.