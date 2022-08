Tra i consigli utilissimi per combattere lo stress vi è quello di leggere un bel libro, e/o dedicarsi ad attività che si ama svolgere, ma non solo.

Consigli utilissimi per combattere lo stress: ecco alcuni suggerimenti che possono aiutare, specialmente per chi non prova molto entusiasmo nel rientrare dalle ferie

Tra i consigli utilissimi per combattere lo stress vi è quello di riprendere il ritmo in maniera graduale, evitando subito di seguire dei turni senza pause o simili. Piuttosto, queste ultime dovranno essere adeguate. A volte è bene magari svolgerne di più ma solo di qualche minuto ciascuna.

Inutile quindi tornare subito a svolgere ore e ore consecutive, senza mai fermarsi: questo farà solo avvertire ancora di più la differenza rispetto alle dolci vacanze.

Anche per chi non rientrerà in questo periodo al lavoro e magari ancora deve riposarsi, i giusti momenti di pausa sono sempre ottimi rimedi contro lo stress.

Oltre a questo poi è bene anche concedersi dei momenti per sé, specialmente quando si avverte una sensazione di spossatezza. In tal caso a volte bastano anche pochi minuti da dedicare a se stessi. Si pensi ad esempi anche a un semplice bagno ristoratore o a svolgere qualche attività che possa far tornare il buon umore. L’ideale è che quest’ultima sia rilassante. In merito è opportuno indicare alcuni esempi.

Le attività rilassanti

È possibile rilassarsi ed eliminare lo stress puntando su qualcosa che si ama fare: si pensi a cucinare o magari anche leggere un buon libro, dipingere e tanto altro. In più tutte quelle azioni che richiedono di scatenare la propria fantasia in genere sono perfette.

Ci sono poi persone che per eliminare lo stress si mettono a scrivere i loro pensieri su un diario, da utilizzare come valvola di sfogo. Anche una soluzione del genere può essere perfetta per ritrovare momenti di relax. Le idee da poter attuare quindi sono tante ed è possibile scegliere quella che più si preferisce, per stare meglio.