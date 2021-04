Tra i consigli per un look primaverile perfetto ci sono senza dubbio gli indumenti colorati e ricchi di stampe floreali, ma in realtà la moda primaverile quest’anno non punta solo a questo. Piuttosto, sembrerebbe infatti che miri proprio a tirare su il morale di chi indossa l’outfit, in quanto la pandemia ha apportato diverse conseguenze negative. Per cercare di sviare ai problemi e sorridere un po’, anche la moda della primavera 2021 inventa look particolari, volti proprio a rallegrare con i loro colori e con le loro particolarità.

Consigli per un look primaverile perfetto: ecco come fare per ottenerlo

Tra i consigli per un look primaverile perfetto vi sono le stampe floreali, o anche magliette con un solo fiore disegnato, o in alternativa i colori dei fiori. Vanno molto di moda infatti il rosa, il rosso, ma anche il bianco il giallo. Precisamente però le tonalità di queste colorazioni non saranno quelle spente o sbiadite, bensì molto accese, volte proprio per stupire, ma nello stesso tempo anche per divertire lo sguardo. Questo però non è tutto, anche perché pure gli abbinamenti sono particolari.

Gli abbinamenti particolari

Molte persone optano anche per una primavera dai colori fluo, abbinando questi ultimi con il nero o con il bianco. In più abbinano anche colori molto sgargianti tra loro, proprio perché si vuole rallegrare un po’ l’umore, ma anche perché si vuole apparire. Non manca poi chi preferisce un look di primavera più semplice e sceglie semplici jeans oppure anche gonne lunghe monocolore o con stampe diverse da quelle floreali. Tra queste, ci sono quelle che rappresentano le forme geometriche oppure anche animali. Insomma, sicuramente si può dire che la moda della primavera 2021 sia davvero fantasiosa. Rimane anche il fatto però che ognuno deve scegliere lo stile che più preferisce, in modo da piacere prima a se stesso.