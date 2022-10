Per aumentare la concentrazione si possono tenere in considerazione alcuni semplici consigli. Tra questi prima di tutto il fatto di eliminare le fonti di distrazione. In genere proprio queste ultime sono rappresentate dai dispositivi tecnologici. Per questo, cellulari, computer e altro dovrebbero sempre essere tenuti spenti e possibilmente anche lontani.

Concentrazione: come aumentarla prestando attenzione ad alcuni fattori di fondamentale importanza, come evitare distrazioni e non solo

Avere un livello elevato di concentrazione è fondamentale specialmente quando si studia o quando si lavora, ma non solo. Importantissimo anche cercare di aumentarla, tenendo in considerazione alcuni suggerimenti. Uno di questi è il fatto di spegnere il cellulare. In effetti eventuali notifiche e/o chiamate, messaggi che arrivano ecco che possono distrarre molto. Stesso discorso anche per qualsiasi altro tipo di dispositivo tecnologico che può essere causa di distrazione. Se non si è proprio propensi a tenere lontano il telefono, almeno questo andrebbe evitato di controllare e di vedere. Meglio spegnerlo o almeno mettere il silenzioso, ma non solo. Si dovrebbe considerare che più lo si tiene lontano e più si evitano distruzioni e più si studierà e/o lavorerà veloce. È possibile comunque distrarsi anche per altri motivi, come TV o altri suono. Per questo, meglio tenersi lontano anche dalla televisione e altri apparecchi.

Altri consigli

Sarebbe meglio trovare uno spazio tutto per sé e preparare prima l’occorrente che servirà per studiare e/o per lavorare, così non sarà necessario alzarsi spesso e interrompere la propria attività. Un ambiente proprio e lontano dai rumori e dal caos può essere perfetto per riuscire a ritrovare un po’ il giusto relax per concentrarsi. Ovviamente sarebbe anche opportuno concedersi le giuste pause perché proprio queste possono anche rendere più concentrati. Stesso discorso vale per il fatto di seguire un’alimentazione corretta, bere tanta acqua, avere un ritmo di sonno regolare. Tutto ciò aiuta infatti a essere più concentrati durante il giorno.