Come creare un albero di Natale con materiali riciclabili? Sono tantissime le idee che si possono utilizzare per dare libero sfogo alla propria fantasia natalizia. Grazie ai materiali che si possono riciclare, si possono realizzare tanti alberi particolari e originali. Per citarne giusto alcuni, si possono comporre questi ultimi usando tappi di bottiglie di plastica, ma anche lattine da pitturare oppure bicchieri di plastica, bottiglie e non solo.

Come creare un albero di Natale con materiali riciclabili? Ecco alcune idee particolari

Come creare un albero di Natale con materiali riciclabili? Sebbene possa sembrare difficile, in realtà basterà solo dare libero sfogo alla propria fantasia. In questo modo, non solo sarà possibile divertirsi, ma soprattutto si potrà anche evitare di gettare via degli elementi che magari potrebbero servire nuovamente.

A cominciare dai tappi di bottiglia, che se incollati su una superficie rigida di cartone potrebbero comporre un perfetto albero di Natale colorato, in realtà ci sono anche idee più semplici. Per esempio, si possono realizzare composizioni con lattine, incollandole una sopra l’altra, oppure bicchieri o bottiglie, ma non solo. Ci sono infatti tante altre idee sulle quali si può puntare.

Le altre idee sulle quali si può puntare

È possibile anche utilizzare cartoni e ritagliarli in modo da formare l’albero, con la stella e anche con le palline, oppure ritagliare direttamente la forma triangolare e poi procedere con i colori appositi, disegnando tutte le decorazioni.

Per alberi di Natale più realistici, si possono anche utilizzare pezzetti di stoffa che non si usano più e spezzettarli per realizzare tante decorazioni colorate, mentre si usa un unico tessuto, ritagliato di forma triangolare, per l’albero. Oltre a questo però si può azzardare ancora di più con la fantasia, perché c’è persino chi usa dei fogli di giornale. Questi, se accartocciati nel modo giusto o se si formano delle palline, incollati tra loro possono dare forma ad un albero alto e colorato, una volta che i fogli saranno ricoperti di colore. Insomma, le idee da poter usare sono tante: si deve solo scegliere quella che più si preferisce.