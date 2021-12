La colazione è considerata come il pasto più importante di tutta la giornata e per questo deve essere svolto facendo attenzione a quello che si mangia. L’ideale è puntare sempre su alimenti sani, che però siano carichi di energia per affrontare al meglio le fatiche del giorno. Ogni volta che si fa questo spuntino infatti si prende l’energia necessaria per lavorare, per fare sport, per affrontare il giorno. Per questo, si deve puntare a consumare cibi che non affatichino lo stomaco e che non lo appesantiscano, ma nello stesso tempo che siano in grado di aumentare l’energia.

Colazione: i cibi da preferire per avere la giusta quantità di energia a inizio giornata

La colazione è importantissima, proprio perché serve a dare una vera e propria spinta al corpo, in modo che quest’ultimo avrà la giusta quantità di energia per riuscire ad affrontare tutte le fatiche del giorno. L’ideale sarebbe puntare su yogurt, ma anche aranciata e spremute, frutta, latte e cereali. Senza dubbio il momento migliore della giornata per consumare gli zuccheri è costituito proprio dalla colazione, perché poi durante il giorno questi potranno essere smaltiti. Possono andare bene anche cornetti, ciambelle, fette di ciambellone, un pezzetto di cioccolato, per avere appunto quell’energia necessaria per il corpo.

Le altre considerazioni

Anche se la colazione è importantissima, questo non vuol dire che si dovrà esagerare, anche perché altrimenti si rischia di non riuscire a digerire bene o di rimanere con una sensazione di pesantezza sullo stomaco, per diverse ore. In più non si deve dimenticare poi che sarebbe opportuno fare almeno cinque pasti al giorno, per rimanere in forma, ma sempre puntando su alimenti sani. Completano il tutto anche un corretto apporto di acqua, ovvero 1,5-2 litri al giorno e il fatto di praticare attività sportive. In questo modo, ci saranno più probabilità di rimanere in forma.