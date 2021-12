La cena è un pasto molto importante, ma è fondamentale evitare alcuni tipi di cibi che potrebbero appesantire lo stomaco, prima di andare a dormire. Tra questi senza dubbio ci sono gli zuccheri: tutti gli alimenti che li contengono come per esempio dolci, merendine, preparazioni zuccherine e ricche di grassi e calorie andrebbero evitati, anche perché rischiano non solo di non essere digeriti al meglio, ma soprattutto di non essere smaltiti e quindi di trasformarsi in kg in più sulla bilancia.

Cena: quali sono gli alimenti che andrebbero evitati durante questo pasto, per non appesantire lo stomaco prima di andare a dormire

La cena è un pasto importante, ma ci sono alcuni cibi che dovrebbero essere evitati per garantire un riposo giusto, ovvero per cercare di far sì che lo stomaco non sia appesantito durante la digestione. In più, come accennato, tra le preparazioni che non andrebbero consumate a cena vi sono quelle ricche di grassi e zuccheri, come i dolci, che sarebbero poi difficili da smaltire, proprio perché dopo il pasto in questione si va a dormire. Non termina qui però la lista di cibi che dovrebbero essere evitati prima di coricarsi.

Gli altri cibi da evitare

Tra gli altri alimenti che non dovrebbero essere consumati durante la cena vi sono poi la pasta e la pizza, anche se ogni tanto è concesso mangiarli. L’ideale però sarebbe non puntare su questi piatti di sera, perché appesantiscono e lo stesso discorso vale per preparazioni ricche di calorie come frutta secca, ma anche cibi con tanta salsa piccante o quelli ricchi di caffeina. L’ideale sarebbe quindi preferire piatti leggeri, che possano far alzare la persona da tavola senza la sensazione di aver mangiato in modo eccessivo. Questo è anche un ottimo consiglio per riuscire a mantenersi in forma, anche se non si deve dimenticare che la propria linea dipenderà anche dal tipo di pasti e di cibi che si consumano durante le altre ore della giornata.