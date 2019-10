In realtà ci sono molte donne, tante cantautrici e artiste valide. La risposta la dà sempre la musica, questa è la verità. Al di là di tutta la visibilità che puoi avere, comanda la musica, più o meno bella. Io parlo a un pubblico molto ampio ma non così tanto da rendermi commerciale. La mia musica è pop e arriva a molti anche se sono un po’ difficile per tutti…

Successivamente, Levante parla del passaggio a Warner:

C’è stata sicuramente la possibilità di aggiungere elementi, ad esempio c’è l’orchestra di Budapest che suona. E’ un disco molto ricco. All’inizio la major mi faceva un po’ paura, ma ho trovato persone senza armi, per niente desiderose di cambiarmi. Mi hanno accolto per quella che sono. Mi stanno aiutando ad arrivare a più persone possibili, C’è una forte attenzione al dettaglio. Questo per me è un sogno, è la mia vita, e non scendo a compromessi.