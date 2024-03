I cellulari, notifiche e social network hanno davvero stancato alcune persone? In una società in cui si è sempre più connessi, non mancano coloro che invece dichiarano di essersi ufficialmente stancati del fatto di stare sempre a ricevere avvisi, messaggi, di non riuscire a rispondere a tutte le chat che hanno, perché poi ne arrivano altre da “smaltire” e lo stesso discorso vale per email e chiamate. Insomma, nonostante la rete spesso abbia utenti interessati a vedere contenuti, postarli, inviarli e condividerli, nonché a messaggiare e comunicare tramite social e app di messaggistica, tuttavia ci sono anche coloro che, a quanto pare, si sarebbero proprio stancati.

Cellulari, notifiche e social network: ci siamo davvero stancati?

I cellulari, notifiche e social network hanno davvero stancato alcune persone? Non è semplice rispondere, dato che ognuno può avere un’opinione diversa in merito. Nonostante questo però sembrerebbe pure che ci siano numerosi utenti che si dichiarano proprio stufi di ricevere molti avvisi, messaggi, chiamate e preferiscono allontanarsi dalle app, dallo smartphone, dal PC e in generale dalla rete sempre di più. Non sono pochi infatti coloro che preferiscono dedicarsi ad altre attività, come ad esempio quelle creative, che possono essere il disegno, il ricamo, ma anche cucinare, dipingere, scrivere, leggere un bel libro.

Altre idee

Ci sono poi persone che preferiscono anche praticare nuovi sport e dedicarsi a se stessi o semplicemente apprendere nuove cose, che si tratti di nuove discipline da studiare o magari proprio di abilità creative da poter imparare. Le attività che possono sostituire il tempo che si impiega “scrollando” post sui social o stando sul cellulare sono quindi tantissime e molti preferiscono tornare a svolgere quelle, piuttosto che stare spesso con i dispositivi elettronici in mano. In effetti molti optano proprio per soluzioni diverse, sempre più distanti dalla tecnologia e che possono riguardare un viaggio, ma anche il fatto di uscire, fare belle passeggiate da soli o anche in compagnia, organizzare gite in mezzo alla natura e dedicarsi a tutte le proprie passioni.