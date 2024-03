Il fatto di distaccarsi dai social e dal cellulare per alcune persone sta diventando sempre di più un vero e proprio bisogno, anche perché molti vogliono rendere il loro tempo libero più produttivo, anziché passare minuti, e in alcuni casi anche ore, direttamente sui social o magari “scrollando” post come foto e/o video postati dai follower o da pagine che si seguono. Insomma, tanti piano piano avvertono la necessità di dedicarsi ad altro e di allontanarsi dai dispositivi elettronici. Sarebbe ideale infatti discostarsi dai social e dalla rete spesso, perché questo consente di dedicarsi ad altro, come per esempio hobby, ma anche tante altre attività.

Distaccarsi dai social e dal cellulare: ecco come mai dovresti farlo ogni tanto

Sono sempre di più le persone che sentono il bisogno di distaccarsi dai social e dal cellulare perché dopo molto tempo che trascorrono vedendo i contenuti presenti in rete, ecco che molte persone poi si annoiano o comunque si rendono conto che sarebbe meglio, per loro, svolgere attività più creative e anche più produttive. Sarebbe meglio infatti puntare su attività fisiche, ma anche sul cucinare, disegnare, pitturare, pensare alla cura del proprio corpo magari provando un nuovo trucco o una nuova pettinatura, ma anche pensando ad altro, come a una nuova materia di studio da apprendere, una lingua che non si conosce o tanto altro ancora.

Meglio distaccarsene ogni tanto

Distaccarsi da cellulare e dai social può essere un’ottima idea sia per evitare di perdere tempo, sia per evitare il rischio di far diventare il tutto una sorta di “circolo vizioso”. Molti infatti postano un contenuto, si aspettano dei like, a volte li ottengono, altre volte rimangono delusi da quest’aspettativa, poi in altri casi invece postano altri contenuti e così via, in un qualcosa che diventa abitudinario ma che non sempre riesce a garantire soddisfazione. Per questo in tanti preferiscono invece optare per altre attività, sportive e/o creative, ma che comunque siano più produttive.