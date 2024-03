È vero che molti si sentono più stanchi a primavera? Non sono pochi coloro che dichiarano di avvertire una certa stanchezza proprio durante la stagione dei fiori, o dichiarano di sentirsi comunque molto più spossati proprio con l’arrivo di questo periodo. In effetti alcuni esperti sostengono che chi è già stressato potrebbe avvertire ancora più stress proprio con l’arrivo del clima primaverile, ma non solo. Anche chi soffre d’insonnia potrebbe avere più problemi e sentirsi più stanco per via del cambio dell’ora legale e in più molte persone potrebbero avvertire senso di affaticamento per via di eventuali allergie al polline o simili. Ovviamente non a tutti capita questo, perché invece ci sono anche tanti individui che durante la primavera si sentono meglio, più energici, proprio perché è in arrivo la stagione dei fiori e tutto si risveglia, anche il clima migliora.

Primavera: è vero che molti si sentono più stanchi?

A primavera non sono poche le persone che sostengono di sentirsi molto stanche e spossate e questo potrebbe essere dovuto a diversi fattori. Prima di tutto molti hanno l’allergia al polline e questa, effettivamente, favorisce anche sonno e senso di affaticamento. Oltre a questo però anche coloro che hanno problemi ad addormentarsi o comunque a dormire in modo regolare potrebbero vedere le loro problematiche peggiorare, perché il cambio dell’ora legale potrebbe causare ulteriore stanchezza.

In più alcuni che già provano stress potrebbero avvertirne ancora di più, ma questo non capita a tutti. Ci sono, infatti, anche tante persone che invece provano un senso di gioia con il fatto del risveglio di alberi che fioriscono, fiori che sbocciano e il clima che torna mite.

Altre considerazioni

Va detto pure che ci sono anche tanti altri elementi da considerare, come ad esempio il fatto che dopo l’inverno in tanti si sentono stanchi e hanno bisogno di riposto. In genere l’inverno, infatti, spinge molte persone a dedicarsi al lavoro, specialmente a gennaio e febbraio, che sono i primi due mesi dell’anno e quelli in cui molti vogliono subito cercare di mettere in pratica gli obiettivi che si sono predisposti di ottenere durante il nuovo anno. Per questo, dopo aver magari svolto un ritmo serrato per tanto tempo, ecco che si avverte stanchezza e il bisogno di una vacanza. Come si diceva, comunque non per tutti è così.