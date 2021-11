Le castagne sono ottime e si possono cucinare in tanti modi differenti. C’è infatti chi le preferisce fare al forno, chi invece le prepara lesse. Oltre a queste modalità però è anche possibile trasformarle, magari ricavandone una marmellata oppure dei dolci unici. C’è addirittura chi inserisce questo alimento all’interno di primi piatti, per fare una sorta di salsa o crema capace di stupire le papille gustative.

Castagne: ecco tanti spunti originali per dare forma a piatti particolari, semplici e molto gustosi

Le castagne sono gustose e ne esistono tantissime tipologie diverse. In base alla loro forma e al loro colore infatti il gusto al loro interno può essere diverso. I cosiddetti “marroni” sono una delle qualità maggiormente ricercate e possono essere cucinate in tanti modi diversi. Le due modalità più comuni le vedono al forno oppure lesse. Nel primo caso sarà necessario effettuare un taglio sulla castagna cruda, prima di inserirla nel forno. Una volta che si vedrà che l’interno possiede una lieve doratura e si inizia a sentire il profumo, saranno cotte.

Altro trucco per vedere se sono pronte sarà la buccia: più sarà semplice da togliere e più saranno perfette. Quelle lesse invece non hanno bisogno del taglio da fare prima di essere inserite nella pentola. Una volta preparate, potranno essere gustate scavando l’interno con un cucchiaino piccolo oppure potranno essere prima sbucciate e poi usate per altre ricette.

Le idee più particolari

Una volta cotte al forno o lesse, possono essere o gustate direttamente così oppure si possono schiacciare o frullare. Ci sono persone che aggiungono a questa preparazione sciroppo d’acero, altre semplicemente zucchero, per creare una sorta di salsa ancora più dolce. Con questa si potranno guarnire o farcire dolci, ma anche risotti e persino primi piatti. La castagna può infatti diventare un ottimo modo non solo per decorare un piatto, ma anche per dargli quel tocco in più, più dolce e magari perfetto per creare un contrasto con il salato.