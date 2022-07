Quando si parla di artigianato si pensa ancora a persone che utilizzano la propria abilità manuale per creare prodotti di pregio. Eppure queste figure sono oramai superate e hanno lasciato il posto a professionisti che coniugano la continuità della tradizione con l’utilizzo di tecnologie avanzate, principalmente, ma non esclusivamente, digitali. I maker, questo il nome con cui vengono comunemente identificati, operano in tutti gli ambiti dell’artigianato classico, compreso quello alimentare e del cake design.

La tecnologia al servizio del cake design e, più in generale, del food design ha apportato notevoli modifiche ai metodi di lavoro di chi realizza o decora prodotti alimentari e dolciari, rendendo le operazioni più rapide e i risultati più precisi. Pensiamo, ad esempio, alle grandi possibilità offerte dalle stampanti alimentari, ma anche dalle dosatrici per torte a strati e dalle taglierine a ultrasuoni. Tutti questi macchinari rientrano in un contesto di utilizzo che li vede affiancare elementi dell’artigianato alimentare tradizionale, semplificando alcuni passaggi e consentendo a chef e pasticceri di esprimere al massimo la loro creatività e di proporre ai propri clienti prodotti gastronomici o dolciari sempre più raffinati, elaborati e, naturalmente, buoni.

Utilità delle innovazioni tecnologiche nel cake design e nell’artigianato alimentare

Il cake design rientra tra gli ambiti che offrono agli artigiani alimentari le maggiori possibilità dal punto di vista creativo. Dalla struttura alla decorazione, le torte sono diventate, per i pasticceri più fantasiosi, come delle tele bianche attraverso le quali esprimere il proprio talento. Partendo dagli elementi di base, riescono con la semplice capacità manuale a creare prodotti dall’aspetto originale e insolito, farcite con creme e finemente decorate con la pasta di zucchero.

La creazione di una singola torta realizzata in questo modo richiede grande precisione e di rado si otterranno due risultati perfettamente identici. Questo aspetto, che potrebbe essere visto come un pregio in alcuni ambiti, può però portare alla realizzazione di prodotti dolciari con difetti più o meno evidenti o errori. Un grave difetto può rendere la torta non vendibile, costringendo il pasticcere a gettare via il suo operato e, dunque, a sprecare degli alimenti. Lo stesso discorso vale naturalmente per qualsiasi altra produzione alimentare di tipo artigianale.

Grazie alle nuove tecnologie, i cuochi e i pasticceri possono dare libero sfogo alla propria creatività, riducendo al massimo il rischio di errore e aumentando la possibilità di replicare un modello già sperimentato senza commettere errori o imprecisioni.

Le innovazioni tecnologiche al servizio dell’artigianato alimentare

Quali sono dunque le innovazioni tecnologiche che entrano in gioco per rendere moderno l’artigianato alimentare e il cake design? Tra le innovazioni più all’avanguardia troviamo la stampante 3D alimentare, il cui funzionamento è del tutto simile a quello delle stampanti tridimensionali classiche. Sfruttando questo speciale e avanzatissimo dispositivo, i pasticceri e chef possono realizzare decorazioni complesse ed elaborate, totalmente personalizzabili a seconda del destinatario della torta o della pietanza. La stampante 3D unisce in un unico dispositivo il pregio della ripetitività priva di errore, tipico della produzione industriale, alla possibilità di personalizzare ogni prodotto sostituendo il design o gli ingredienti.

Il cake design è forse l’ambito che più di ogni altro può trarre i massimi benefici dall’impiego di questi apparecchi tecnologici digitali; le possibilità decorative sono praticamente infinite e permettono ad esempio di decorare una torta di matrimonio con la copia perfetta degli sposi realizzata in pasta di zucchero a partire da fotografie elaborate tramite apposito software o di creare scritte e disegni anche all’interno del dolce.

Di grande utilità per gli artigiani alimentari sono anche i dosatori per decorazioni o per farciture, nonché le taglierine a ultrasuoni, le quali garantiscono tagli netti e perfetti.