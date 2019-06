“Da stasera Mauro Corona non sarà più con noi. Sono stata io ad anticipare la fine della sua presenza alle nostre due ultime trasmissioni di quest’anno”. parla così Bianca Berlinguer annunciando la fine dei rapporti con quello che era diventato ormai il partner televisivo.

“Non vedo l’ora che Carta Bianca finisca. Ogni mia tentata visibilità ai temi della mia montagna che sta morendo è stata elusa con una risata. Ci sono ancora le ultime due puntate della stagione, poi basta”, queste le parole di Corona.

Niente Corona quindi nelle ultime puntate della trasmissione.

Mauro Corona si era spesso scontrato con la Berlinguer senza però perdere mai il rispetto.

La coppia ha funzionato moltissimo ed è riuscita a garantire un buono share trattando le tematiche più svariate.

Ecco però che qualcosa è saltato e la Berlinguer racconta:

“Stamattina Corona in un’intervista pubblicata dal magazine del Fatto Quotidiano ha dichiarato che a Carta Bianca gli è stato impedito in tutta questa stagione di parlare dello spopolamento della montagna. Io penso che nessuna trasmissione televisiva abbia dato tanto spazio a questi temi, naturalmente sempre all’interno di una discussione che doveva comunque riguardare l’attualità politica e questi erano anche i termini del nostro accordo. Nella stessa intervista ha anche detto che non vedeva l’ora che queste due ultime puntate di Carta Bianca finissero per non partecipare più alla nostra trasmissione. A questo punto, vista la sua scontentezza di partecipare a Carta Bianca così esplicitamente dichiarata, sono stata io ad anticipare la fine della sua presenza alle nostre due ultime trasmissioni di quest’anno. Dopo aver sentito parole tanto sgradevoli nei confronti di Carta Bianca, ho preferito concludere questa collaborazione. Una decisione che si è resa inevitabile perché se mancano la fiducia e il rispetto reciproco proseguire sarebbe inutile e falso“.

Tutto era cominciato con Corona che beveva in diretta, cosa che aveva irritato parecchio la Berlinguer.

“Chi ha visto la scorsa puntata sa che a un certo punto si è messo a bere una birra in diretta, provocando il mio sconcerto e costringendomi a chiudere prima del tempo il collegamento dopo avergli detto chiaramente che si era comportato in modo scorretto e maleducato. Corona ci ha poi telefonato il giorno dopo dicendo che voleva essere presente in trasmissione anche per scusarsi con chi ci segue da casa. Naturalmente io ho subito accettato perché era successo anche in passato che litigassimo e che poi il nostro dialogo ricominciasse. Ho subito acconsentito anche perché se qualche volta ci sono state delle incomprensioni o discussioni tra di noi, io sono sempre stata felice di aprire questa trasmissione con lui. Un momento spontaneo, mai preparato e mai studiato a tavolino. Dal 4 settembre a oggi io e Corona ci siamo sentiti per telefono due, forse tre volte. Tutto è sempre stato lasciato all’improvvisazione perché sapevamo che la spontaneità era la forza del nostro rapporto televisivo che tanto è piaciuto a una parte importante del pubblico”.

Una brutta conclusione per un rapporto che era stato di sicuro interessante, soprattutto privo di filtri e delle ipocrisie della tv più classica.