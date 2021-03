I benefici di un animale da compagnia sono molto numerosi e chi ha un animale domestico infatti ha una vera e propria fortuna. Per chi può tenerne uno in casa infatti i vantaggi della sua presenza sono davvero numerosi. Tra questi, sicuramente il fatto che secondo alcuni studiosi, un cucciolo peloso possa migliorare l’umore delle persone. Questo però non è tutto, anche perché ci sono tantissimi altri elementi positivi che possono essere elencati.

Benefici di un animale da compagnia: ecco i diversi vantaggi di averne uno in casa

I benefici di un animale da compagnia possono essere diversi. Prima di tutto, secondo alcuni studiosi sia un cane, un gatto, ma anche un pappagallino possono aiutare a stimolare quella responsabilità che deriva dal prendersi cura di qualcuno. In tal modo, persone che prima si sentivano sole, migliorano il loro umore e in alcuni casi, chi soffre di depressione guarisce.

Certamente, gli effetti non sono uguali per tutti, ma sicuramente sono positivi. Sebbene gli animali domestici diano senza dubbio da fare e abbiano bisogno di cure e di attenzioni, nonché di un ambiente idoneo per farli stare bene, se è possibile offrire loro tutto ciò, allora si potranno provare tanti benefici. Tra questi, anche il fatto di distrarsi dai problemi giocando con loro nel tempo libero, ma non solo.

Gli altri vantaggi

Tra gli altri aspetti positivi vi è anche quello di riuscire a cacciare via l’ansia, proprio perché degli animali da compagnia possono aiutare a tenere la mente occupata. Certamente, si deve specificare che si deve avere uno spazio apposito dove l’animale potrà realizzare la sua zona personale, rilassarsi e stare lì quando vuole dormire.

Un altro vantaggio consiste anche nell’aiutare i bambini a sviluppare capacità come quella di parlare, quella motoria. Soprattutto per piccoli che hanno problemi, a volte un animale è infatti consigliato direttamente dagli esperti, in determinate situazioni.