Azzolina bocciata, o meglio bocciata, e questo vale solo per il Piemonte, la sua richiesta di far misurare la febbre agli alunni, direttamente da parte delle famiglie. Quello che lei aveva proposto è stato prontamente respinto dal Tar, cioè dal Tribunale amministrativo regionale. La linea del Piemonte infatti ha rifiutato le idee della ministra, dichiarando che le famiglie dovranno presentare autocertificazione. In assenza di questa, la scuola dovrà provvedere alla misurazione della febbre. Questo significa che solo in Piemonte le famiglie dovranno presentare questa dichiarazione. Al livello nazionale invece, saranno le famiglie ad occuparsi della misurazione. Si precisa che Azzolina è stata anche ampiamente criticata sui social, nonché anche da numerosi genitori.

Azzolina bocciata: il Tar vince

Tutti furiosi contro la ministra

L’idea di far misurare la febbre alle famiglie in realtà è stata criticata anche da tantissimi genitori. Il problema infatti è che, come avviene in tutti i luoghi pubblici, è la scuola che dovrebbe accertarsi di misurare la temperatura. Insomma, la ministra Azzolina per ora è stata bocciata dal Piemonte, ma in realtà tante altre regioni la criticano. Le problematiche infatti rimangono numerose: banchi che mancano, scuole chiuse per contagi, altre che non possono aprire per mancanza di personale. Insomma, una grande confusione e nient’altro.