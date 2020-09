Sbizzarrirsi con i capelli e colori può essere un’ottima idea per dare un aspetto più vivace al proprio viso. Per farlo risaltare infatti possono essere pensate tante sfumature o colori nuovi. Tra questi però ci sono alcune idee davvero fuori dal comune. Per fare un esempio, ci sono ragazze che si tingono metà capigliatura di un colore e metà di un’altra. Questo però non è tutto.

Capelli e colori: le idee più particolari

I capelli e colori possono far pensare a tante idee particolari, soprattutto a sfumature fuori dal comune. Certamente, prima di scegliere una tonalità molto strana e originale, meglio chiedere ad un esperto, per sapere se può far risaltare il proprio viso. C’è chi sceglie di tingersi solo alcune ciocche arancioni, verdi, blu, ma non solo. Ci sono infatti anche alcune persone che optano per una tintura totale, totalmente rosa, celeste, o di altri colori. In particolare però le più giovani vogliono stupire e per farlo scelgono sfumature color arcobaleno. Se questa può essere sicuramente un’idea molto originale, non manca però anche chi sceglie altro. Alcune donne infatti optano per tingere metà chioma di un colore e metà di un altro. Spesso le due tinte sono persino in contrasto tra loro e creano un effetto in grado di stupire.

Le altre idee

Ci sono però anche persone che optano per altre idee, come ad esempio quella di tingere una stessa ciocca di più colori. Questo significa che una parte sarà di una tonalità e un’altra invece sarà colorata in modo differente. Insomma, la fantasia è sempre bene accetta, anche se si deve pensare che si deve valutare bene. Questo significa che è sempre bene rivolersi ad un esperto per chiedere un consiglio. In più lo stesso personale ricco di esperienza dovrà pensare alla tintura, anche perché deve essere svolta perfettamente.