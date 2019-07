Dopo dieci anni di matrimonio, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono divisi.

La notizia è esplosa sui social dando vita a una serie di pettegolezzi che riguardavano anche la nuova fiamma di Marica.

I follower hanno fortemente criticato Marica Pellegrinelli e il gossip ha calcato la mano sulla questione del terzo incomodo.

Nonostante la difesa della ex moglie da parte di Eros Ramazzotti, la situazione non è cambiata, ed ecco che entra in campo anche Aurora Ramazzotti, figlia di Eros che da sempre vive un rapporto sereno con la matrigna Marica.

Autora ha difeso a spada tratta Marica Pellegrinelli, descrivendola come una donna e una madre eccezionale che non merita tutte le cattiverie che le persone stanno dicendo sul suo conto.

Nonostante i due abbiano tentato di stare fuori dai riflettori, sono finiti comunque nell’occhio del ciclone e adesso dovranno fare i conti con il web.

“Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello” Scriveva pochi giorni fa Eros.

Ed ecco che anche Aurora si schiera in sua difesa trovandosi sconvolta di fronte al pettegolezzo e all’odio del web che sembra voler decidere e giudicare qualsiasi situazione.

Per quanto Eros e Marica abbiano provato a tenere la cosa sotto un basso profilo, sembra proprio che non sia stato possibile ed ecco che la vicenda è diventata il principale gossip dell’estate.

Finita l’epoca di Mark Caltagirone, il trend del momento è proprio Marica, assieme ad Eros e al nuovo arrivato Charley, nuova fiamma di Marica Pellegrinelli che segna la rottura definitiva con l’ex.

Per il momento non sono arrivati commenti dalla Pellegrinelli stessa che, presto o tardi, cercherà di placare la massa del web.