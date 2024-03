Tra le attività da far svolgere in casa a Pasqua ai bambini che si possono indicare, di sicuro ce ne sono proprio svariate. In primis va detto che ci sono quelle che possono essere utili a stimolare la creatività del piccolo, come ad esempio il disegno, ma anche la pittura con le tempere o magari quella con gli acquerelli, ma non solo. Si possono anche ideare tanti giochi, magari partendo da una semplice lettura di una storia. Tale attività infatti può poi suggerire di far recitare al piccolo alcune parti della trama, fingendo di essere il suo personaggio preferito. Oltre a questo poi va detto che ci sono anche tantissime altre considerazioni e suggerimenti da poter indicare.

Attività da far svolgere in casa a Pasqua ai bambini: ecco tante soluzioni divertenti

È possibile anche leggere ai piccoli una bella storia, se loro non hanno ancora imparato a farlo in modo autonomo. Da lì poi si può organizzare una recita per riprodurre alcune scene della trama del libro letto, ma non solo.

Costruire e inventare

È possibile anche munirsi di carta, o magari anche di cartoncini colorati, e piano piano puntare anche sulla realizzazione di tantissimi elementi, come barchette, ma anche ghirlande, festoni. Il piccolo potrà costruire e inventare, ma non solo. L’ideale sarebbe anche insegnargli a usare il DAS e magari anche spronarlo a usare il pongo, per esempio. In questo modo potrà usare ancora di più la sua inventiva per dare forma a tante elaborazioni creative.