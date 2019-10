IOS 13 e iPadOs, hanno introdotto il supporto nativo dei controller Playstatione XboxOne.

I due controller sono perfetti per giocare a buona parte dei titoli Apple Arcade, l’esperimento videoludico di Apple che sembra destinato a lasciare il segno nel mondo dei videogiochi.

Ecco di seguito la lista dei giochi che supportano i jostick e che possono essere giocati con DS4 e controlle XboxOne.

Agent Intercept

Atone: Heart of the Elder Tree

Big Time Sports

Bleak Sword

Cardpocalypse

ChuChu Rocket! Universe

Cricket Through the Ages

Dead End Job

Dodo Peak

Don’t Bug Me!

Down in Bermuda

Dread Nautical

EarthNight

Exit the Gungeon

Explotten

Fledgling Heroes

Frogger in Toy Town

The Get Out Kids

Grindstone

Hexaflip

Hot Lava

HyperBrawl Tournament

Jenny LeClue—Detectivu

King’s League II

Lifeslide

Murder Mystery Machine

Mutazione

Neo Cab

Nightmare Farm

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Operator 41

Overland

Over the Alps

Painty Mob

Pilgrims

Pinball Wizard

Projection

Punch Planet

Rayman Mini

Red Reign

Redout: Space Assault

Sayonara: Wild Hearts

Shantae and the Seven Sirens

Shinsekai: Into the Depths

Skate City

Sneaky Sasquatch

Sonic Racing

Spaceland

Speed Demons

Spelldrifter

Spidersaurs

Stellar Commanders

Stranded Sails

Super Impossible Road

Tangle Tower

Towaga: Among Shadows

Various Daylife

Way of the Turtle

Word Laces

What the Golf?

Al costo di un abbonamento mensile di 4,99 euro, Apple Arcade mette a disposizione degli utenti una collezione di giochi in continuo aggiornamento.

Titoli che raggiungono livelli elevati e soprattutto, completamente privi di acquisti in-app.

Per chi ama giocare su sistemi mobile, Apple Arcade sembra il servizio definitivo.

Resta da valutare che tipo di supporto darà Apple al suo servizio, che necessita sicuramente diverse mandate di grandi giochi e un salto di qualità rispetto all’offerta attuale.

Dopo l’impatto iniziale infatti, i titoli che lasciano il segno sono ben pochi.

Certo ci sono capolavori come Sayonara Wild Hearts, la media però non è così elevata come ci si aspettava e molti dei giochi sembrano più un riempitivo a contornare i prodotti più originali e appassionanti.