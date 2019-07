Rino Gaetano è stato e rimane una delle figure più importanti della storia della musica italiana.

Le sue canzoni ancora oggi sono forti di una freschezza e di una genialità senza precedenti, ed ecco arrivare una nuova antologia per riportare Gaetano alle orecchie degli ascoltatori.

Paolo Maiorino, direttore del catalogo Sony Legacy, pubblicherà la raccolta definitiva di Rino Gaetano, in uscita nella giornata di oggi su 4 CD (con libro di 40 pagine) e 2 LP.

Maiorino è molto fiero del nuovo lavoro e spiega:

“Abbiamo provato a ricostruire la sua storia in modo diverso, cercando di capire l’uomo”.

Addirittura l’album contiene la Demo di “Ahi Maria”, concessa dalla famiglia di Gaetano.

“L’album che conteneva il pezzo fu registrato fra il Messico e Miami. Il demo risale a un paio di mesi prima della registrazione del disco e dimostra che le sonorità di ispirazione latina erano state concepite prima di andare in Messico”.

“Ahi Maria” è dedicata alla madre del cantante “non poteva mai essere rimpiazzata da nessuna altra donna, neanche la bionda in tutù che gli porta il caffè a letto, come recita il testo”.

I CD sono accompagnati da un libro che racconta la vita di Rino Gaetano.

“In vita fu clamorosamente sottovalutato. Provava rabbia nei confronti di chi lo etichettava come cantautore leggerino”.

Rino Gaetano era iscritto al Partito Comunista, ma “non poteva essere definito comunista convinto, gli piaceva invece poter esprimere la sua opinione al di là dei convincimenti ideologici, nella piena libertà di dire quello che pensava”.

Di seguito la tracklist della collection:

CD 1

Gianna

Sfiorivano le viole

Supponiamo un amore

Spendi spandi effendi

Berta filava

E io ci sto

Resta vile maschio dove vai

E cantava le canzoni

Rare tracce

Mio fratello è figlio unico

Ad esempio a me piace il sud

A mano a mano

CD 2

Aida

Nel letto di Lucia

Metà Africa metà Europa

La festa di Maria

Cogli la mia rosa d’amore

E la vecchia salta con l’asta

Ahi Maria

Nuntereggae più

Escluso il cane

Su e giù

A Khatmandu

Aida (Q Concert)

CD 3

Ma il cielo è sempre più blu

Visto che mi vuoi lasciare

Io scriverò

Fontana chiara

Rosita

Tu, forse non essenzialmente tu

Anche questo è sud

Ping pong

I tuoi occhi sono pieni di sale

Solo con io

Le beatitudini

Aida (Live) (interpretato da Tour In Città Band)

CD 4

Ma il cielo è sempre più blu (interpretato da Giusy Ferreri)

Sfiorivano le viole (interpretato da Daniele Silvestri)

Aida (interpretato da Gianluca Grignani)

Le beatitudini (interpretato da Simone Cristicchi)

Escluso il cane (interpretato da Fabrizio Moro)

E cantava le canzoni (interpretato da P.F.M.)

Mio fratello è figlio unico (live) (interpretato da Rino Gaetano & I Crash)

E Berta filava (Live)

Spendi spandi effendi (live)

Ma il cielo è sempre più blu (Live) (interpretato da Rino Gaetano & I Crash)

Aida (Live)

Ahi Maria (demo)