Sebbene il covid abbia portato molti italiani a scoraggiarsi davanti alla pianificazione a lungo termine delle proprie vacanze, con il passare del tempo e l’affievolirsi della crisi sanitaria le persone sono tornate a sognare e programmare i viaggi proprio come facevano un tempo. Di seguito verrà riportata un’idea originale per vivere le prossime vacanze estive in maniera indimenticabile.

Estate 2022 in camper – L’Italia da nord a sud

Vivere le vacanze in modalità “wild” è sicuramente uno dei modi più originali per visitare il Bel Paese e conoscerlo a fondo. Sono all’incirca 1200 i chilometri che si snodano dal nord al sud della nazione e percorrerli con un mezzo attrezzato, coibentato e dagli interni curati non ha nulla da invidiare alle classiche vacanze in hotel. L’importante però è optare per veicoli di qualità, con una vivibilità alta così da permettere sia a grandi che piccini di sentirsi liberi di giocare, leggere e muoversi in libertà. Scegliere un camper Knaus ad esempio è un’ottima strada per godere del massimo comfort, in quanto a bordo presenta optional come: localizzatore GPS, sistema di filtraggio acqua, materassi in EvoPore (ovvero capaci di evitare avvallamenti) e tetto in vetroresina anti-grandine, comodità che fanno dimenticare completamente al passeggero di essere a bordo di un veicolo su quattro ruote.

Vacanze estive in camper – Gli errori da non fare

Sebbene le vacanze in camper siano divertenti, liberatorie e allo stesso tempo permettano di entrare a stretto contatto con la natura, per i meno esperti potrebbero essere complicate da vivere. Ecco quindi l’esigenza di indicare qualche errore comune, da evitare, per far sì che la vacanza non diventi complicata.