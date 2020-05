Uomini e Donne è un programma ormai molto datato e che andò per la prima volta in onda su Canale Cinque il 16 settembre 1996. È sempre stato condotto da Maria de Filippi, ma nel tempo ha subìto moltissimi cambiamenti. In questo articolo ti parleremo di alcune curiosità su Uomini e Donne, il programma più seguito di canale Cinque, oltre ad alcune anticipazioni che trovi anche sul sito o sull’app di SuperGuidaTV.

Le origini di Uomini e Donne

Il programma in origine era concepito come un talk show “adulto” proveniente da Amici. Uomini & Donne, quindi, andò in onda con l’obiettivo di parlare di storie di coppia e discuterne con il pubblico sempre presente. Il cambiamento avvenne nel 2001, quando il programma mantenne lo stesso titolo ma propose ai suoi affezionati spettatori un format completamente rinnovato.

Da talk show a dating show

Difatti, Uomini e Donne divenne un programma di incontri che dava la possibilità alle persone di trovare l’anima gemella e iniziare una nuova relazione sentimentale. Un altro cambiamento è avvenuto tra il 2016 ed il 2017 quando sono state introdotte anche le coppie omosessuali. Dal 2001, quindi, lo show è diventato un vero e proprio dating show sulla scia di Agenzia Matrimoniale. Il programma consisteva, e consiste ancora oggi, in un format in cui single cercano di trovare la loro anima gemella.

Puntate non più in diretta ma registrate: da qui le anticipazioni di Uomini e Donne

Da quel momento il programma non è stato più in diretta ma viene registrato e le puntate vengono trasmesse durante la settimana sotto forma di puntate. Per questo gli appassionati seguono con curiosità e trepidazione le anticipazioni di Uomini e Donne e le relative indiscrezioni. Il Trono è diviso in Classico e Over e la messa in onda inizia a metà settembre per terminare a fine maggio.

La figura del tronista

I protagonisti indiscussi di questo nuovo formato sono i tronisti, le persone deputate a trovare l’anima gemella nel programma. I tronisti sono chiamati a sedere su un trono e a conoscere i loro pretendenti che sono chiamati corteggiatori (o corteggiatrici). Quando il tronista avrà trovato la persona che più lo interessa dovrà quindi fare una scelta e, pertanto, lasciare il trono per iniziare la relazione. In questo format di dating show il pubblico resta il partecipante principale perché interviene e commenta l’andamento degli appuntamenti. Ci sono stati dei tronisti che sono diventate delle icone e, difatti, dal 2009, il termine “Tronista” è entrato a far parte del Dizionario di lingua italiana Zingarelli.

Il primo tronista della storia è stato Roberto Mantoni, corteggiato dalla popolarissima Tina Cipollari, diventata famosa per il suo comportamento da vamp. Il programma è rimasto invariato sino ad oggi anche se la recente pandemia di Covid-19 ha costretto gli autori a rivedere le partecipazioni del pubblico e le registrazioni delle esterne.

Anticipazioni Uomini e Donne

La settimana del trovo Over comincia con i riflettori puntati su Nicola Vivarelli, affascinante tronista indeciso che si troverà a vacillare sulle sue convinzioni. Difatti Nicola sembra sempre più interessato alla bella Gemma Galgani ma non è detto che questa relazione sia destinata a sbocciare. Lei è una corteggiatrice molto interessante ma sembra proprio che dovrà fronteggiarsi con tre nuove corteggiatrici che sembrano essere piuttosto agguerrite!