Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello, Valentina Vignali è diventata ormai una influencer, tanto da arrivare a scrivere un libro.

Il libro naturalmente non ha ambizioni letterarie di alcun genere, ma si limita a raccontare pettegolezzi e vicissitudini legate alla Vignali e al suo sbarco nel mondo dello spettacolo.

Eccola che scrive su Instagram:

“Vi ricordate due mesi fa, a inizio luglio, quando stavo scattando delle foto con un body arancione? Ecco all’epoca non vi dissi nulla, ma non si trattava di un servizio fotografico come faccio sempre, ma della copertina di qualcos’altro. Lavoro a questo progetto dallo scorso autunno, poi c’è stato il Grande Fratello di mezzo e tante altre cose, ma adesso posso dirvi ufficialmente che il 24 di settembre uscirà il mio libro, si chiama Forti come noi e la copertina l’ha scattata Lollo”.

Il libro della Vignali potrebbe quindi raccontare vicende sportive oltre ad aggiunte legate alla sua esperienza al GF.

Niente vieta che la Vignali abbia scritto una storia di qualche genere, ma sembra proprio che il progetto sia legato alla sua vita e alla sua persona.

Ecco che ad accogliere la nuova pubblicazione, che si va ad aggiungere al libro della De Lellis nel definire il mondo editoriale italiano, arriva un commento della attuale fidanzata dell’ex della Vignali che scrive:

“Adesso ci hanno detto che sta per uscire il libro di una scrittrice molto molto importante. Sarà l’ennesima rottura di co***oni per noi”.

Un commento che lascia poco spazio alla fantasia.

Fatto sta che, a quanto pare, Grande Fratello e social, si affermano come terreno di guadagno per le case editrici.

Gli influencer infatti, hanno una base di acquirenti enorme ai quali possono vendere un po’ qualsiasi cosa.

Le grandi case editrici, anziché cercare di lavorare meglio su romanzi e best seller, puntano sulla via facile.

A questo punto viene da chiedersi perché la Vignali e la De Lellis non abbiamo scelto il self publishing, ottenendo i guadagni quasi totali delle inevitabili vendite…