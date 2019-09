Fiammetta Cicogna si prepara a un parto gemellare.

La Cicogna, nel corso della gravidanza non è ingrassata per niente, ha infatti preso soltanto 11 chili seguendo una particolare dieta di gravidanza.

9 mesi di gravidanza che ha seguito con cura, anche per evitare di perdere troppi chili dopo il parto.

Ed eccola che racconta i suoi segreti:

“Bilancio 9 mesi di gravidanza gemellare: +11kg. Grazie alla mia amica Sara Farnetti con cui ho condiviso questi nove mesi di pancione, ho sempre mantenuto una dieta a basso indice insulinico, e non perché sono una psyco fissata col peso, ma perché FA BENE! Non ingrassi, il feto è più protetto, il travaglio più veloce (speriamo)”.

“Come direbbe Sara con parole semplici: “serve a evitare che le prostaglandine (quelle che inducono il parto ) non trovino recettori uterini a cui legarsi. Se si legano ai recettori per far contrarre utero il dolore del travaglio è più controllato e il parto più veloce” – aggiunge Fiammetta Cicogna – Soprattutto in questi ultimi giorni di attesa, anche se la voglia di zuccheri e carboidrati aumenta, cerco di mantenermi con proteine, grassi e verdure… Poi dopo mi premio”.

Una dieta quella di Fiammetta Cicogna che dovrebbe aiutare a star meglio, sia lei che i gemelli pronti a nascere.

La foto della Cicogna postata sui social mostra una donna con una enorme pancia ma un fisico che è rimasto praticamente quello di prima.

Grazie alla dieta Fiammetta non ha preso troppi chili ed è rimasta in salute.

Staremo a vedere come gestirà la situazione dopo il parto, ma siamo sicuri che tornerà subito in forma, proprio grazie alla scelta che, ribadisce, non è legata alla linea, ma alla salute sua e dei futuri figli.

Una gravidanza invidiabile quella della Cicogna, che si appresta a concludersi.

Mentre Fiammetta si prepara al parto imminente, la dieta che ha scelto impazza per il web.